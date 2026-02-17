Генич о сборах «Спартака» под руководством нового главного тренера Карседо: «Напоминает пионерский лагерь»

— Есть ли понимание, какое настроение в «Спартаке» при новом тренере?
— Я был на матче красно-белых с китайским клубом «Далянь». И все, что происходило в команде перед игрой, напомнило мне пионерский лагерь.
— Что вы имеете в виду?
— Сотрудники, тренеры, ассистенты — все друг друга подбадривают. Так, будто выходят на войну! А ведь это всего лишь товарищеская игра. Кто-то отдал точную передачу без сопротивления — ему сразу все кричат: «Браво, браво!» Подходят, отбивают пять, обнимаются, целуются.
Перед выходом на поле каждый проходит длиннющий коридор: все должны отбить друг другу пять. Мне это напомнило видео сборной России, на котором был показан Валерий Карпин и весь его тренерский штаб. Там пока дойдешь до поля, устанешь! — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».
«Спартак» после 18 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков.