Семак оценил дебют Дурана за «Зенит»: «Думали, он сыграет меньше»

— Как я уже говорил, его качества видны. Игрок, который хорошо работает с мячом, быстрый. Нужно набирать функциональное состояние, немножко адаптироваться в команде. Партнеры должны привыкнуть, а он сам — втянуться в игровой и тренировочный ритм, привыкнуть к тренировкам. Посмотрим, он точно будет набирать. Ему дали время сегодня, думали, что меньше сыграет, но, в принципе, он нормально себя чувствовал, поэтому дали ему немножко больше. Хотели 45 минут, получилось 60. Я думаю, что неплохо — через игры набирать свою лучшую форму. Надеемся, что он будет прогрессировать, — заявил Семак в интервью пресс-службе клуба.