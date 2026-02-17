Ричмонд
Семак оценил дебют Дурана за «Зенит»: «Думали, он сыграет меньше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют колумбийского нападающего Джона Дурана за петербургский клуб.

Источник: Sport24

Сегодня, 17 февраля, Дуран сыграл 60 минут в победном товарищеском матче против «Краснодара» (1:0).

— Дебют Джона Дурана. Как вы его оцените?

— Как я уже говорил, его качества видны. Игрок, который хорошо работает с мячом, быстрый. Нужно набирать функциональное состояние, немножко адаптироваться в команде. Партнеры должны привыкнуть, а он сам — втянуться в игровой и тренировочный ритм, привыкнуть к тренировкам. Посмотрим, он точно будет набирать. Ему дали время сегодня, думали, что меньше сыграет, но, в принципе, он нормально себя чувствовал, поэтому дали ему немножко больше. Хотели 45 минут, получилось 60. Я думаю, что неплохо — через игры набирать свою лучшую форму. Надеемся, что он будет прогрессировать, — заявил Семак в интервью пресс-службе клуба.

9 февраля 22-летний Джон Дуран перешел в «Зенит» из саудовского «Аль-Насра» на правах аренды до конца сезона.