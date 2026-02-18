Ричмонд
Александр Бубнов: ЦСКА здорово усилился в зимнее трансферное окно

Экс-защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР по футболу, эксперт, обозреватель Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА.

Источник: Кадр из трансляции

«Эти все (Баринов, Рейс, Лусиано Гонду) однозначно для усиления. Молодёжь для ротации — это не игроки стартового состава, но всё равно это качественное усиление, причём во все линии, вратари нормальные у ЦСКА. Они в открытую начинают говорить, что готовы бороться за самые высокие места и даже за чемпионство, поэтому у ЦСКА в этом плане всё в порядке. Они здорово усилились», — отметил Бубнов.

В ходе зимнего трансферного окна 2026 года «армейцы» подписали контракты с бразильским защитником Матеусом Рейсом, ранее выступавшим за лиссабонский «Спортинг», российскими полузащитниками Данилой Козловым («Краснодар») и Дмитрием Бариновым («Локомотив»), а также с аргентинским форвардом Лусиано Гонду («Зенит») и российским нападающим Максимом Вороновым из «Урала».

После 18 сыгранных до ухода на зимнюю паузу туров сезона РПЛ-2025/2026 «красно-синие» под руководством Фабио Челестини набрали 36 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Кроме того, ЦСКА проведёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

17 февраля в интервью сайту Metaratings.ru экс-нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Пименов выразил мнение, что ЦСКА лучше всех остальных клубов чемпионата проводит зимнее трансферное окно.