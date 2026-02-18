Александр Бубнов: ЦСКА здорово усилился в зимнее трансферное окно

«Эти все (Баринов, Рейс, Лусиано Гонду) однозначно для усиления. Молодёжь для ротации — это не игроки стартового состава, но всё равно это качественное усиление, причём во все линии, вратари нормальные у ЦСКА. Они в открытую начинают говорить, что готовы бороться за самые высокие места и даже за чемпионство, поэтому у ЦСКА в этом плане всё в порядке. Они здорово усилились», — отметил Бубнов.