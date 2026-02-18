«Ахмат» проиграл «Тоболу» в товарищеском матче в Турции

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» уступил казахстанскому «Тоболу» в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды. У грозненцев отличился Мохамед Конате (31-я минута; с пенальти). В составе победителей голы забили Асхат Тагыберген (4) и Луис Герра (47). На 83-й минуте поле после второй желтой карточки поле покинул защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.
В среду состоится последний матч «Ахмата» на сборах, клуб встретится с калининградской «Балтикой».
Команда Станислава Черчесова ушла на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка в 18 турах. В первой игре после возобновления чемпионата «Ахмат» 1 марта примет ЦСКА.
«Балтика» в параллельном матче победила казахстанский «Кайсар» (2:1), в команде Андрея Талалаева голы забили Кирилл Степанов и Стефан Ковач.