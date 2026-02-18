«Ахмат» проиграл «Тоболу» в товарищеском матче в Турции

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды. У грозненцев отличился Мохамед Конате (31-я минута; с пенальти). В составе победителей голы забили Асхат Тагыберген (4) и Луис Герра (47). На 83-й минуте поле после второй желтой карточки поле покинул защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.