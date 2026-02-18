Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть «Ростов»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев, у которых первым голом за команду отметился перешедший в январе из «Локомотива» Дмитрий Баринов (32-я минута), еще по мячу забили Лусиано Гонду (45+1) и Матвей Кисляк (58). У ростовчан гол на счету Егора Голенкова (52).