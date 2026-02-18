Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть «Ростов»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Ростов» в предпоследнем матче тренировочного сбора в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев, у которых первым голом за команду отметился перешедший в январе из «Локомотива» Дмитрий Баринов (32-я минута), еще по мячу забили Лусиано Гонду (45+1) и Матвей Кисляк (58). У ростовчан гол на счету Егора Голенкова (52).
Столичная команда завершит сбор 21 февраля матчем против «Локомотива».
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. «Ростов» (21 очко) идет 11-м.
Столичный клуб в следующем туре после зимней паузы 1 марта сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», ростовчане 28 февраля встретятся на выезде с лидером таблицы «Краснодаром».