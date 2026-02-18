Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
7.48
X
5.62
П2
1.39
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.17
П2
3.16
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.16
П2
1.28
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.31
П2
1.69
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
2.87

Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть «Ростов»

Первый гол Баринова за ЦСКА помог команде обыграть «Ростов» на сборе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Ростов» в предпоследнем матче тренировочного сбора в Абу-Даби.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев, у которых первым голом за команду отметился перешедший в январе из «Локомотива» Дмитрий Баринов (32-я минута), еще по мячу забили Лусиано Гонду (45+1) и Матвей Кисляк (58). У ростовчан гол на счету Егора Голенкова (52).

Столичная команда завершит сбор 21 февраля матчем против «Локомотива».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. «Ростов» (21 очко) идет 11-м.

Столичный клуб в следующем туре после зимней паузы 1 марта сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», ростовчане 28 февраля встретятся на выезде с лидером таблицы «Краснодаром».