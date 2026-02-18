Футболисты «Балтики» и «Ахмата» сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в товарищеском матче в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 2:2. В составе «Балтики» дублем отметился Брайан Хиль (19-я и 34-я минуты). У «Ахмата» мячи забили Усман Ндонг (43) и Лечи Садулаев (67).
«Балтика» ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков. Команда Станислава Черчесова идет восьмой с 22 баллами.
В первом матче после возобновления чемпионата «Балтика» 27 февраля сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», а «Ахмат» 1 марта примет ЦСКА.