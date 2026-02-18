Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
7.32
X
5.66
П2
1.40
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.88
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.19
П2
3.20
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.02
П2
1.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.27
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.20
П2
2.95

Футболисты «Балтики» и «Ахмата» сыграли вничью в товарищеском матче

«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью в товарищеском матче в Турции.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в товарищеском матче в Турции.

Встреча в Белеке завершилась со счетом 2:2. В составе «Балтики» дублем отметился Брайан Хиль (19-я и 34-я минуты). У «Ахмата» мячи забили Усман Ндонг (43) и Лечи Садулаев (67).

«Балтика» ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков. Команда Станислава Черчесова идет восьмой с 22 баллами.

В первом матче после возобновления чемпионата «Балтика» 27 февраля сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», а «Ахмат» 1 марта примет ЦСКА.