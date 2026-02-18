Прудников: «Спартак» точно не будет бороться за чемпионство

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрёл полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.
«Спартак» сделает ставку на новый сезон. В этот раз команда точно не будет бороться за чемпионство. В следующем сезоне «красно-белые» будут иметь все шансы на победу в РПЛ. Летом мы увидим полноценную трансферную кампанию.
Весной Карседо дадут возможность оправдать доверие. Если он этого не сделает, то клуб сменит главного тренера, и уже для него будет приобретать новых футболистов летом", — сказал Прудников Metaratings.ru.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), «красно-белые» набрали 29 очков.
В первом матче весенней части москвичи на выезде встретятся с «Сочи», игра пройдёт 1 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.