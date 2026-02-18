Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
7.49
X
5.84
П2
1.38
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.89
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.19
П2
3.21
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
10.75
X
6.02
П2
1.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.27
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.20
П2
2.95

Прудников: «Спартак» точно не будет бороться за чемпионство

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о трансферной кампании «красно-белых», а также оценил перспективы команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрёл полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.

«Спартак» сделает ставку на новый сезон. В этот раз команда точно не будет бороться за чемпионство. В следующем сезоне «красно-белые» будут иметь все шансы на победу в РПЛ. Летом мы увидим полноценную трансферную кампанию.

Весной Карседо дадут возможность оправдать доверие. Если он этого не сделает, то клуб сменит главного тренера, и уже для него будет приобретать новых футболистов летом", — сказал Прудников Metaratings.ru.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), «красно-белые» набрали 29 очков.

В первом матче весенней части москвичи на выезде встретятся с «Сочи», игра пройдёт 1 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.