Вендел: «Я опоздал на неделю, значит, должен заплатить. Буду отрабатывать»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «Матч ТВ» назвал семейные дела причиной опоздания на первый зимний сбор петербургской команды в Катаре. Бразилец согласен, что должен заплатить штраф за опоздание.

Источник: Sport24

15 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел не прибыл в расположение команды своевременно и будет оштрафован. 27‑летний футболист приступил к работе 23 января.

— Что задержало вас с приездом на первый сбор в Катар?

— Это семейные дела, про которые не хочу распространяться подробно.

— Вы опоздали на сборы далеко не в первый раз — такое происходит периодически. Причина в каждом случае разная или одна и та же?

— Предпочту не отвечать.

— В команде на эту тему много шуток?

— Мне кажется, нет, потому что причины, из‑за которых отсутствую и не всегда приезжаю вовремя — они не по веселым поводам. Ребята относятся к этому с уважением.

— Клуб уже объявил о довольно серьезном наказании за опоздание. Насколько суровым оно кажется вам?

— Я опоздал на неделю, значит, полностью с ним согласен. Должен заплатить. И буду отрабатывать.

Ранее сообщалось, что Вендела оштрафуют примерно на 700 тысяч евро (62 млн рублей).