Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.55
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.42
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.55
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.82
П2
2.02
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.20
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2

Бабаев о работе Челестини: «Более чем удовлетворены. Интегрировал футболистов в свою философию»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью Sport24 прокомментировал работу главного тренера команды Фабио Челестини.

Источник: Sport24

Напомним, что швейцарский специалист возглавил армейцев летом прошлого года.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной Российской Премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 36 очков.

— Удовлетворены ли вы работой Фабио Челестини на этом отрезке?

— Более чем удовлетворены. Фабио проделал огромную работу, особенно если учесть, что он приехал по сути один в незнакомую страну без своего привычного штаба. Его знакомство и с тренерским штабом, и с игроками происходило уже по ходу работы. За столь короткий срок он сумел интегрировать футболистов в свою философию — это большой труд и серьезное достижение. Был и красивый футбол, был проявлен и характер. И, конечно, результат.