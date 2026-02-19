Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.47
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.42
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.55
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.26
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.75
П2
2.16
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.20
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2

Бабаев о борьбе ЦСКА за золото: «В “Лужниках” были эмоции и непривычные нам лозунги, но мы от них не отказались»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью Sport24 высказался о задаче бороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Источник: Sport24

Армейцы после 18 туров занимают четвертое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

— С начала сезона было объявлено, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ. Такая задача остается? Насколько первая часть сезона показала, что клуб конкурентоспособен для выполнения этой задачи?

— Все, кто знает ЦСКА и мою позицию тщательно взвешивать слова, понимают: мы живем не лозунгами, а системной выверенной работой. Работой, которая за последние три года принесла нам серебро, бронзу, два Кубка и Суперкубок России. Это не случайности, не вопрос везения или невезения. Я верю, что в работе на что наработал, то и получил. При этом это ведь важнейшая, но все же верхушка айсберга. А «под водой», если проводить аналогию, строительство новой базы на о. Круглое, наши проекты от поиска юных талантов до работы с болельщиками.

Да, в «Лужниках» были эмоции, а потому и появились непривычные нам лозунги. Но мы от них не отказались в непростой период в июне и, тем более, сделали все возможное, чтобы подкрепить их свежей кровью и мастерством сейчас. 2025 год в футбольном плане объективно стал очень неплохим для нас, но, повторюсь — в футболе смотреть надо только вперед.