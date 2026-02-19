Бабаев о борьбе ЦСКА за золото: «В “Лужниках” были эмоции и непривычные нам лозунги, но мы от них не отказались»

— Все, кто знает ЦСКА и мою позицию тщательно взвешивать слова, понимают: мы живем не лозунгами, а системной выверенной работой. Работой, которая за последние три года принесла нам серебро, бронзу, два Кубка и Суперкубок России. Это не случайности, не вопрос везения или невезения. Я верю, что в работе на что наработал, то и получил. При этом это ведь важнейшая, но все же верхушка айсберга. А «под водой», если проводить аналогию, строительство новой базы на о. Круглое, наши проекты от поиска юных талантов до работы с болельщиками.