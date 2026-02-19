Бабаев о борьбе ЦСКА за золото: «В “Лужниках” были эмоции и непривычные нам лозунги, но мы от них не отказались»

Армейцы после 18 туров занимают четвертое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
— С начала сезона было объявлено, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ. Такая задача остается? Насколько первая часть сезона показала, что клуб конкурентоспособен для выполнения этой задачи?
— Все, кто знает ЦСКА и мою позицию тщательно взвешивать слова, понимают: мы живем не лозунгами, а системной выверенной работой. Работой, которая за последние три года принесла нам серебро, бронзу, два Кубка и Суперкубок России. Это не случайности, не вопрос везения или невезения. Я верю, что в работе на что наработал, то и получил. При этом это ведь важнейшая, но все же верхушка айсберга. А «под водой», если проводить аналогию, строительство новой базы на о. Круглое, наши проекты от поиска юных талантов до работы с болельщиками.
Да, в «Лужниках» были эмоции, а потому и появились непривычные нам лозунги. Но мы от них не отказались в непростой период в июне и, тем более, сделали все возможное, чтобы подкрепить их свежей кровью и мастерством сейчас. 2025 год в футбольном плане объективно стал очень неплохим для нас, но, повторюсь — в футболе смотреть надо только вперед.