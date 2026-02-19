Защитник «Краснодара» Оласа — о Сперцяне: «Мог бы играть абсолютно в любом клубе в Европе»

— Эдуард прекрасный, замечательный игрок. И он очень важен для нас. И с его качествами, с его уровнем он бы мог играть в абсолютно любой команде, где бы он ни захотел. Хотелось бы, чтобы пока я здесь нахожусь, он оставался с нами. Но решать клубу и ему самому. В испанском чемпионате, где я играл, он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Он топ-игрок.