Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.56
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.42
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.50
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.30

Бабаев: трофеи ЦСКА прошедших трех лет не являются случайностью

За этот период армейцы завоевали серебро и бронзу РПЛ, дважды выиграли Кубок России, один ра — суперкубок страны.

Источник: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Трофеи и достижения футболистов ЦСКА в чемпионате не являются случайностью, клуб получил то, что наработал. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Перед началом сезона Бабаев заявлял, что в ЦСКА сделают все для победы в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все, кто знает ЦСКА и мою позицию тщательно взвешивать слова, понимают: мы живем не лозунгами, а системной выверенной работой. Работой, которая за последние три года принесла нам серебро, бронзу, два Кубка и Суперкубок России. Это не случайности, не вопрос везения или невезения. Я верю, что в работе — на что наработал, то и получил, — сказал Бабаев. — При этом это ведь важнейшая, но все же верхушка айсберга. А “под водой”, если проводить аналогию, строительство новой базы на Озере Круглое, наши проекты — от поиска юных талантов до работы с болельщиками».

ЦСКА выиграл Кубок России в сезонах-2022/23 и 2024/25, а также Суперкубок (2025). В прошлом сезоне команде удалось стать третьей в чемпионате, в сезоне-2022/23 завоевать серебро.