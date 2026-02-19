Ричмонд
Бабаев: ЦСКА укрепляет благополучие клуба, несмотря на санкционный режим

Генеральный директор ЦСКА отметил, что клуб сохранят рациональный подход и не делает рискованных шагов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Финансовое положение футбольного клуба ЦСКА стабильно, его благополучие удается укреплять, несмотря на санкционный режим. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Зимой к ЦСКА присоединились защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов, Данила Козлов, нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов. Из ЦСКА в процессе обмена в «Зенит» вместо Лусиано отправился защитник Игорь Дивеев.

«Считаю важным отметить финансовую составляющую жизни клуба, а именно стабильное положение ЦСКА, — сказал Бабаев. — Несмотря на продолжающийся санкционный режим, нам удается с каждым годом укреплять благополучие клуба, при этом сохраняя рациональный подход — никаких “пан или пропал” и рисков, ставящих под сомнение будущее клуба. За деньги, доплаченные за Игоря Дивеева, нам, по сути, удалось взять сразу трех футболистов в каждую линию — Рейса, Баринова и Гонду».