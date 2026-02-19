Ричмонд
«Я работал с Ямалем и Гави». Артига устроил разнос 19-летнему футболисту «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига жестко раскритиковал 19-летнего полузащитника казанцев Никиту Васильева во время тренировки на зимних сборах в Турции.

Источник: Sport24

Поводом для личного разговора с Васильевым стало недовольство Артиги работой молодого игрока: «Иванов бежит через все поле, а этот идет пешком! Как это возможно?! Ему 19 лет!».

«Если ты с твоими данными не сыграешь 200 матчей в РПЛ — это будет крах. Ты самый талантливый игрок в команде. Но если ты не будешь давать 200% — ничего не выйдет. Я много работал с Фати, Гави, Ольмо, Ямалем. Но знаешь, сколько игроков было не хуже них и тебя? И у них ничего не получилось. У тебя сейчас самая сложная задача. Ты родился с талантом — теперь все в твоих руках», — приводит слова Артиги пресс-служба казанцев.

В нынешнем сезоне Никита Васильев провел за «Рубин» 2 матча и не отметился результативными действиями.