«Я работал с Ямалем и Гави». Артига устроил разнос 19-летнему футболисту «Рубина»

«Если ты с твоими данными не сыграешь 200 матчей в РПЛ — это будет крах. Ты самый талантливый игрок в команде. Но если ты не будешь давать 200% — ничего не выйдет. Я много работал с Фати, Гави, Ольмо, Ямалем. Но знаешь, сколько игроков было не хуже них и тебя? И у них ничего не получилось. У тебя сейчас самая сложная задача. Ты родился с талантом — теперь все в твоих руках», — приводит слова Артиги пресс-служба казанцев.