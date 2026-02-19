Уругвайский новичок «Краснодара» раскрыл, чем ему не нравится чемпионат России

11 февраля Боселли перешел в «Краснодар» из «Пари Нижний Новгород», за который выступал с 2023 года.
— Российская лига очень конкурентная, здесь очень много сильных команд, которые хорошо готовятся к чемпионату. Это очень сильная лига в плане физики, команды играют в хороший футбол, тут работают классные тренеры. Все это делает РПЛ очень конкурентной и интересной.
— А что тебе не нравится в РПЛ?
— Не нравится холод за несколько недель до отпуска, — заявил Боселли в интервью пресс-службе «быков».
В нынешнем сезоне 26-летний Хуан Боселли провел за «Пари НН» 20 матчей и забил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 1 миллион евро.