Уругвайский новичок «Краснодара» раскрыл, чем ему не нравится чемпионат России

Новобранец «Краснодара», уругвайский нападающий Хуан Боселли поделился мнением об уровне российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

11 февраля Боселли перешел в «Краснодар» из «Пари Нижний Новгород», за который выступал с 2023 года.

— Российская лига очень конкурентная, здесь очень много сильных команд, которые хорошо готовятся к чемпионату. Это очень сильная лига в плане физики, команды играют в хороший футбол, тут работают классные тренеры. Все это делает РПЛ очень конкурентной и интересной.

— А что тебе не нравится в РПЛ?

— Не нравится холод за несколько недель до отпуска, — заявил Боселли в интервью пресс-службе «быков».

В нынешнем сезоне 26-летний Хуан Боселли провел за «Пари НН» 20 матчей и забил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 1 миллион евро.