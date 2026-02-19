Уругвайский новичок «Краснодара» раскрыл, чем ему не нравится чемпионат России

— Российская лига очень конкурентная, здесь очень много сильных команд, которые хорошо готовятся к чемпионату. Это очень сильная лига в плане физики, команды играют в хороший футбол, тут работают классные тренеры. Все это делает РПЛ очень конкурентной и интересной.