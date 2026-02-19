«Вернулся из Европы и окунулся в реалии России». Капитан «Рубина» Иванов — про игру Кузяева

Кузяев перешел в «Рубин» в конце сентября, провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.
"Далер, вернувшись из Европы, просто снова окунулся в эти реалии. У нас если от ворот разыгрывают, сразу идет прессинг. В Европе на чужой половине поля прессингуют единицы. У нас же часто ставка на то, чтобы перебить, перебежать, переломить соперника. И Далера я понимаю.
Сейчас он на сборах уже по-другому выглядит. Нужно подождать. Опять же, если брать тактический рисунок, который у нас был, с двойкой в центре, то не каждому футболисту это подходит. Есть определенные схемы, куда игрок вписывается лучше, где приносит больше пользы. Конечно, он свои 13 км пробежит всегда. Но есть и сильные качества, которые должны проявляться. А когда ты постоянно в роли «работяги» — тяжело их показать. Ну и потеря игрового тонуса, конечно, сказалась. Нужно время, чтобы набрать форму и прийти к игровым кондициям, поймать этот ритм«, — заявил Иванов в интервью “Бизнес Онлайн Спорт”.
Сейчас 33-летний Далер Кузяев восстанавливается после перелома ребра.