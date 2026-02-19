Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.56
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.42
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.50
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.40

«Вернулся из Европы и окунулся в реалии России». Капитан «Рубина» Иванов — про игру Кузяева

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов высказался о неяркой игре хавбека казанцев Далера Кузяева в первой части сезона.

Источник: Sport24

Кузяев перешел в «Рубин» в конце сентября, провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

"Далер, вернувшись из Европы, просто снова окунулся в эти реалии. У нас если от ворот разыгрывают, сразу идет прессинг. В Европе на чужой половине поля прессингуют единицы. У нас же часто ставка на то, чтобы перебить, перебежать, переломить соперника. И Далера я понимаю.

Сейчас он на сборах уже по-другому выглядит. Нужно подождать. Опять же, если брать тактический рисунок, который у нас был, с двойкой в центре, то не каждому футболисту это подходит. Есть определенные схемы, куда игрок вписывается лучше, где приносит больше пользы. Конечно, он свои 13 км пробежит всегда. Но есть и сильные качества, которые должны проявляться. А когда ты постоянно в роли «работяги» — тяжело их показать. Ну и потеря игрового тонуса, конечно, сказалась. Нужно время, чтобы набрать форму и прийти к игровым кондициям, поймать этот ритм«, — заявил Иванов в интервью “Бизнес Онлайн Спорт”.

Сейчас 33-летний Далер Кузяев восстанавливается после перелома ребра.