Клуб «Депортиво Пасто» отменил трансфер игрока в «Ахмат»

«Клуб принял решение прекратить переговоры и предварительное трансферное соглашение с клубом “Ахмат”. Данное решение обусловлено непреодолимыми обстоятельствами, связанными с невозможностью осуществления финансовой операции в рамках строгих нормативных и правовых стандартов, регулирующих международную и колумбийскую банковскую систему. Валоис продолжает оставаться игроком, принадлежащим “Депортиво Пасто”. Он зарегистрирован для участия в соревнованиях и вызван в команду», — отмечается в заявлении.