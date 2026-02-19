Ричмонд
Клуб «Депортиво Пасто» отменил трансфер игрока в «Ахмат»

«Депортиво Пасто» отменил трансфер Валоиса в «Ахмат» из-за проблем с оплатой.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Клуб «Депортиво Пасто» отменил трансфер форварда Йошана Валоиса в грозненский «Ахмат», сообщается на сайте колумбийской футбольной команды.

Валоис перешел в «Ахмат» 25 января и прибыл в расположение клуба на сборах в Турции.

«Клуб принял решение прекратить переговоры и предварительное трансферное соглашение с клубом “Ахмат”. Данное решение обусловлено непреодолимыми обстоятельствами, связанными с невозможностью осуществления финансовой операции в рамках строгих нормативных и правовых стандартов, регулирующих международную и колумбийскую банковскую систему. Валоис продолжает оставаться игроком, принадлежащим “Депортиво Пасто”. Он зарегистрирован для участия в соревнованиях и вызван в команду», — отмечается в заявлении.

Валоису 21 год. В 2025 году колумбиец сыграл в местном чемпионате 19 матчей и забил 10 мячей. Его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 900 тысяч евро.