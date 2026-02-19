Глебов вошел в десятку лучших вингеров до 21 года не из топ-5 лиг

Глебову 20 лет, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе московской команды вингер завоевал два Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В активе Глебова две встречи за сборную России.