Глебов вошел в десятку лучших вингеров до 21 года не из топ-5 лиг

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Кирилл Глебов из московского ЦСКА по количеству голевых действий за 90 минут вошел в десятку лучших крайних нападающих в возрасте до 21 года, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, согласно версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Анализ проведен среди футболистов, не выступающих в клубах сильнейших лиг мира (Англия, Испания, Германия, Франция, Италия). Глебов занял восьмое место. Он совершает 0,50 голевого действия в среднем за 90 игровых минут.
Десятка выглядит следующим образом: 1. Мика Годтс («Аякс», 0,88), 2. Керим Алайбегович («Зальцбург», 0,63), 3. Мамаду Диакон («Брюгге», 0,61), 4. Франц Этан Мейхтри («Тун», 0,61), 5. Жеовани Кенда («Спортинг», 0,60), 6. Принс Амоако Джуниор («Норшелланн», 0,55), 7. Виллиам Гомес («Порту», 0,51), 8. Кирилл Глебов (ЦСКА, 0,50), 9. Эсмир Байрактаревич (ПСВ, 0,48), 10. Николаус Вурмбранд («Рапид», 0,45).
Глебову 20 лет, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе московской команды вингер завоевал два Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В активе Глебова две встречи за сборную России.