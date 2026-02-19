«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену

22-летний центральный защитник находится в системе «Институто» с 2022 года, а в 2024-м пробился в основную команду. Всего на его счету 48 матчей и три забитых мяча за аргентинский клуб. В сезоне 2024/25 Рекена провел 16 встреч и отметился одним голом.