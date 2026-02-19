Ричмонд
Чилийский футболист перешел из «Сочи» в «Рубин» на правах аренды

Чилийский футболист Игнасио Сааведра перешел из «Сочи» в «Рубин» в аренду.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Чилийский полузащитник Игнасио Сааведра перешел из футбольного клуба «Сочи» в казанский «Рубин» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале южан.

Аренда 27-летнего футболиста рассчитана до конца сезона-2025/26 и включает в себя право выкупа.

«Начо обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть вариант своего перехода в “Рубин” на правах аренды, получив конкретное предложение от казанской команды. Мы понимаем мотивацию игрока: сейчас “Рубин” находится выше в турнирной таблице, к тому же в клубе с недавних пор работает испанский тренер, и для Начо это комфортная среда и возможность сделать следующий шаг в карьере. Со своей стороны мы оценили ситуацию внутри нашей команды. На позиции Начо у нас есть футболисты, которые восстановились после травм и готовы полноценно конкурировать за место в составе. В первую очередь речь о Кирилле Кравцове и Максиме Мухине. Поэтому мы посчитали правильным не препятствовать желанию игрока попробовать себя в новых условиях», — сказал спортивный директор «Сочи» Игорь Кудряшов.

Сааведра стал игроком «Сочи» зимой 2024 года. Всего он сыграл за клуб 73 матча в различных турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

Чилиец стал первым в истории «Сочи» футболистом, оформившим ассистентский покер в одном матче. Также в составе «Сочи» Сааведра забил свой первый гол в профессиональной карьере, отличившись в мае 2024 года в игре с московским «Динамо».