Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футболист сборной Марокко перешел из «Ахмата» в «Оренбург» в аренду

Футболист сборной Марокко Эль-Махрауи перешел из «Ахмата» в «Оренбург» в аренду.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил в Telegram-канале о переходе нападающего сборной Марокко Анаса Эль-Махрауи на правах аренды в «Оренбург».

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и включает в себя право выкупа.

Эль-Махрауи перешел в грозненский клуб в сентябре 2025 года и сыграл за команду пять матчей. В сезоне-2024/25 нападающий провел 30 встреч за марокканский «Мекнес» и забил 10 мячей. В активе 24-летнего футболиста три матча за сборную Марокко.