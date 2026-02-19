Футболист сборной Марокко перешел из «Ахмата» в «Оренбург» в аренду

Эль-Махрауи перешел в грозненский клуб в сентябре 2025 года и сыграл за команду пять матчей. В сезоне-2024/25 нападающий провел 30 встреч за марокканский «Мекнес» и забил 10 мячей. В активе 24-летнего футболиста три матча за сборную Марокко.