В России закрылось зимнее трансферное окно

В пятницу, 20 февраля, в чемпионате России официально закрылось зимнее трансферное окно.

Источник: ФК «Зенит»

«Очень быстро пролетел этот заявочный период, подаривший нам несколько очень громких переходов. Какой вам запомнился больше всего?» — написала пресс-служба РПЛ в официальном Telegram-канале.

По информации портала Transfermarkt, самой дорогой покупкой этой зимы стал переход полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит» за 18 миллионов евро, а самой дорогой продажей — уход хавбека Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» за 27 миллионов евро.

Сезон-2025/26 в РПЛ возобновится 27 февраля матчем между «Зенитом» и «Балтикой» в рамках 19-го тура. Остальные игры тура пройдут 28 февраля и 1 марта.