В России закрылось зимнее трансферное окно

По информации портала Transfermarkt, самой дорогой покупкой этой зимы стал переход полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит» за 18 миллионов евро, а самой дорогой продажей — уход хавбека Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» за 27 миллионов евро.