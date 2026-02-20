«Зенит» и ЦСКА шумели, остальные скромничали. Как топ-клубы РПЛ провели зимнее трансферное окно

Зимнее трансферное окно в РПЛ захлопнулось без сенсаций, но зато с довольно существенными трансферами почти в каждом российском топ-клубе. Давайте разбираться по порядку.
«Краснодар»
Пришли: н. Боселли («Пари НН»).
Ушли: п. Перрен («Лилль»), п. Козлов (ЦСКА), п. Фуртадо («Сочи», аренда).
У краснодарцев получается очень любопытная ситуация. Год назад перед возобновлением сезона, который стал для «быков» чемпионским, многие (и я тоже) говорили, что «Краснодар» не справится из-за маленькой обоймы. Здесь разговор шел и о краях атаки, и о центральном нападающем. Надо сказать, что мы все ошиблись. Команда Мусаева превзошла всех и завоевала трофей. Занятно, что атакующие фланги летом 2025-го краснодарцы все-таки усилили (речь про Перрена и Фуртадо), но оба игрока команду уже нынешней зимой покинули. Причем с французом вышел объективный провал — Гаэтан совсем не справился с конкуренцией и поехал в «Лилль». А вот Фуртадо — парень способный, но пока сыроват, поэтому его аренда в «Сочи», где нет амбициозных задач, укладывается в модель развития.
И получилось, что команда вновь остается без глубины в атакующей группе.
Вот для этого Мураду Мусаеву экстренно привезли Хуана Боселли из «Пари НН». Понятно, что уругваец ярко смотрелся в команде-аутсайдере и восхищал объемом икроножных мышц, но пока его приглашение выглядит временным решением на условные полгода. Потому что кто-то должен подменять Са, Батчи и Кордобу.
Усилили краснодарцы и позицию правого защитника. Причем сделали это мощно и стильно, обойдя ЦСКА в борьбе за Ваханию из «Ростова». Правда, контракт вступит в силу только летом. Илья переедет в Краснодар в статусе одного из самых сильных атакующих фланговых защитников лиги. Причем интересно, что до него фаворитом шел Даниил Денисов, но тот продлил контракт со «Спартаком» и оказался недоступен.
При этом главным вопросом по составу все-таки остается форвард. Джон Кордоба в межсезонье испытывал проблемы со здоровьем. Думаю, не надо говорить, что краснодарцы серьезно зависят от состояния колумбийца. Пока оно вызывает сомнения. И над заменой Джону, которому в мае исполняется 33, уже стоит серьезно поработать.
Но, повторюсь, мы и во время прошлой зимней паузы предрекали «Краснодару» провал из-за короткой скамейки. И не угадали. Но все-таки есть ощущение, что краснодарцы сильно полагаются на своих лидеров, а они — хоть и способны на многое — все-таки живые люди, которые тоже ломаются.
«Зенит»
Пришли: з. Дивеев (ЦСКА), п. Джон («РБ Брагантино»), н. Дуран («Аль-Наср», аренда).
Ушли: з. Эракович («Црвена Звезда»), п. Жерсон («Крузейро»), н. Лусиано Гонду (ЦСКА), н. Кассьерра («Атлетико Минейро»).
Возможно, самое мощное трансферное окно провели в Санкт-Петербурге. Сначала в «Зените» зафиксировали поражение с Жерсоном, который летом приезжал на подъеме после клубного чемпионата мира и вызовов в сборную Бразилии за 25 миллионов евро, но в России не показал примерно ничего. Пожалуй, с точки зрения антикризисной меры питерцы сделали верный поступок — продали бесполезного и дорогого футболиста в момент, пока за него еще можно выручить деньги. В итоге, по официальным данным, бразилец уехал в «Крузейро» за 27 миллионов евро. Правда, «Зенит» будет получать деньги постепенно, траншами. Плюс в сумме трансфера «на вход» не были учтены солидные подъемные и бонусы представителям Жерсона и ему самому. Так что визуально сделка выглядит чуть хуже, чем кажется. Но вообще нормальное решение, которое исправило непростую ситуацию.
Другие продажи получились менее громкими: Кассьерра уехал в «Атлетико Минейро» за 7 миллионов евро, а Страхинья Эракович — в платную аренду в «Црвену Звезду». Колумбиец просто устал в Санкт-Петербурге, и это стало очевидным для всех. Поэтому его уход выглядит логично, а вот у серба в первой части чемпионата не было стабильного места в старте, да и отношения с Семаком испортились. Плюс нельзя забывать, что Эракович занимает легионерский слот, которых в российском чемпионате постепенно будет становиться меньше и меньше.
Собственно, поэтому «Зенит» провернул отличную сделку с ЦСКА с разменом Лусиано Гонду, который тоже завис в запасе, на Игоря Дивеева. Экс-армеец как раз может стать отличным партнером Нино и помочь «Зениту» избежать легионерской ловушки. Причем я считаю, что в этом обмене выиграл Питер, который получил лучшего центрального защитника с паспортом в преддверии ужесточения лимита.
Джон Джон — прямая замена Жерсону по функционалу. Пришел за 15 миллионов евро из «РБ Брагантино». Очень креативный и интенсивный футболист с хорошей трудовой этикой (так было в Бразилии). Он, скорее всего, займет место в центре полузащиты. Правда, теперь Семаку придется подумать, как уместить на поле одновременно Глушенкова, Энрике и Джона Джона с Венделом. Задача вроде бы приятная, но трудная.
Что касается самой громкой сделки зимы, то это с отрывом аренда Джона Дурана из «Аль-Насра». Купленный за 88 миллионов евро колумбиец не доказал ничего в Саудовской Аравии, поскандалил в Турции с Моуринью и Тедеско и теперь приехал в «Зенит». Надо сказать, что весь бюджет аренды составит 3,5 миллиона евро. И это отличное решение, поскольку Дуран — один из самых перспективных нападающих мира даже сейчас. Ему всего 22, и он забивает даже в самые неудачные моменты своей недлинной карьеры. Поэтому в «Зените» он точно может показать уровень. Тем более что оставаться с одним Соболевым — смерти подобно. А ведь задача одна: победа в чемпионате.
«Локомотив»
Пришли: п. Вера (свободный агент).
Ушли: п. Баринов (ЦСКА).
Если про предыдущие команды написал очень много, то про «Локомотив» особенно и сказать нечего. Команда просто выглядит очень слабо на трансферном рынке. Упустили капитана Баринова, подписали Лукаса Веру с лишним весом (без футбольного контекста звучит еще забавнее), и на этом все. Да, еще случилось расторжение контракта с Иваном Кузьмичевым, который очень долго находился на балансе железнодорожников и никакой реальной пользы не приносил. Но разве это — путь к чему-то серьезному? Сомневаюсь. Во всяком случае есть ощущение, что «Локомотив» так и не сделал шаг вперед в развитии. И, скорее всего, этой весной будет претендовать на то же самое, что и в прошлом сезоне. То есть на достойное завершение чемпионата.
Причем нет ощущения, что железнодорожники искали усиление в стартовый состав. Скорее разговоры шли о ротации. Например, «Локо» хотел Олейникова из «Крыльев» и Щетинина из «Ростова». Но сделок не случилось. Да и разве бы они что-то поменяли?
ЦСКА
Пришли: з. Рейс («Спортинг»), п. Баринов («Локомотив»), п. Козлов («Краснодар»), н. Воронов («Урал»), н. Лусиано Гонду («Зенит»).
Ушли: з. Дивеев («Зенит»), з. Агапов («Уфа», аренда), з. Рядно («Балтика»), п. Верде («Унион Санта Фе», из аренды), п. Вильягра («Интернасьонал»), н. Гайч («Эстудиантес»), н. Пополитов («Чайка», аренда), н. Шуманский («Крылья Советов», аренда), н. Алеррандро («Интернасьонал», аренда).
Армейцы тоже активно провели трансферную кампанию. Очевидно, что ЦСКА хочет бороться за чемпионство уже сейчас. Во-первых, взяли отличного форварда Лусиано Гонду. Скажете, что я критиковал его обмен на Дивеева? Да, критиковал, но вопрос тут в том, что второго Дивеева с паспортом нет, а вот нападающие уровня Лусиано (с любым паспортом) точно существуют. Но в любом случае армейцы взяли одного из моих любимых форвардов РПЛ, который уже забивает на сборах.
Переход Баринова — тоже очень крутая история. Получить недостающее звено в центр поля, харизматичного лидера, с российским паспортом, да еще и в возрасте 29 лет — отличное решение. Тем более что приобрести Дмитрия у «Локо» удалось всего за 2 миллиона евро. Есть ощущение, что у ЦСКА вырисовывается классная связка в центре: Баринов — Кисляк — Обляков, которая может легко претендовать на основную не только клуба, но и сборной России.
Данила Козлов и Максим Воронов пусть и игроки разного статуса, но больше про инвестиции в лимитное будущее. С Козловым все ясно: в команде Челестини он планирует получить больше игровой практики, чем в «Краснодаре», а вот для Воронова переход из «Урала» — огромный шаг в карьере, от которого сложно отказаться.
Еще одно приобретение — Матеус Рейс из «Спортинга», за которого говорит качественный отбор, опыт и несколько позиций, которые он может закрыть. ЦСКА отпустил Дивеева, а также Абдулкадырова в «Ахмат». Причем — неожиданно — в аренду с правом выкупа. Рейса, видимо, будут использовать левым латералем, а Мойзес на постоянной основе переместится в центр обороны.
Продажи ЦСКА — яркая демонстрация слабой трансферной политики последних окон: Алеррандро, Вильягра, Верде и даже Гайч — странные истории, которые сложно объяснить.
В любом случае нынешней зимой армейцы демонстрируют амбиции. И конечно, поддерживают главного тренера. ЦСКА — в борьбе за «золото». Это точно.
«Спартак»
Пришли: п. Саусь («Балтика»).
Ушли: з. Хлусевич («Ахмат», аренда).
Зима 2026-го — самая дешевая для «Спартака» за десять лет. Трансферное окно, которое «Спартак» провел непривычно тихо, ограничившись трансфером Сауся из «Балтики» за 350 миллионов рублей. Зимой 2020-го тоже было тихо — тогда красно-белые из крупных трансферов провернули только аренду Соболева из «Крыльев» за 500 тысяч евро. Но с обязательством выкупа за 4,5 миллиона евро, поэтому технически именно зима 2020-го — самая бюджетная для красно-белых за десятилетие, но фактически расходы были больше 2026-го, пусть и перенесенные на лето.
Эта тишина в целом говорит о том, что клуб готовится к переменам в формате легионерской квоты, а еще это своеобразная реакция на текущий комплект состава. Количественно все позиции наполнены. Карседо необходимо разобраться с нынешними игроками. Когда мы говорим про силу спартаковского состава, то здесь на ум приходит шикарный конец осени Станковича. Могут же? Ну очевидно — могут. Но что потом? Потом — полное разочарование и отдельные вспышки. Вроде матча с «Зенитом» весной 2025-го.
Многие из болельщиков говорят, что состав «Спартака» не готов бороться за золото, памятуя об этом сером периоде под руководством Деяна Станковича. Отрезок, который выявил кучу слабостей, в том числе отсутствие тренерских идей и развития. Другие твердят про трансферную стоимость. Прямо сейчас, по данным портала Тransfermarkt.de, «Спартак» — второй в лиге (133 миллиона евро) по совокупной стоимости после «Зенита» (184,4). И достаточно глубокий с точки зрения ротации. И я полностью уверен, что «Спартак» в текущей формации может бороться за самые высокие места.
Пожалуй, ярким уходом стала аренда Хлусевича в «Ахмат». Интересно, что, по словам руководства «Ахмата», Даниил ради переезда в чеченский клуб отказался от части зарплаты. Ну разве не поступок?
«Динамо»
Пришли: з. Рикардо («Ботафого»).
Ушли: п. Макаров («Кайсериспор»).
Динамовцы в это трансферное окно сделали главную вещь, о которой болельщики просили уже давно, — приобрели центрального защитника. Из «Ботафого» пришел Дэвид Рикардо. Говорят, очень сбалансированный и сильный центрбек. И это очевидный плюс перед весенней частью, где, правда, надежда у динамовцев только на кубок. В чемпионате все уже потеряно.
Но вообще ситуация сильно похожа на спартаковскую. Особенных ожиданий от чемпионата нет, новый тренерский штаб и борьба за кубок. Да, ушел Макаров, у которого случился открытый конфликт с Гусевым, а в остальном абсолютная тишина. Была история с Ульви Бабаевым, который собирался в «Спартак», но в итоге полузащитник решил продлить контракт. А еще, по информации некоторых источников, бело-голубые пытались искать вингера. Но так ничего серьезного не нашли.
В любом случае тренерскому штабу нужно поработать с этим составом, который, на мой взгляд, способен бороться за тройку, а при хорошем раскладе — даже за чемпионство. И весна для экспериментального тренерского состава динамовцев станет возможностью продемонстрировать потенциал своих футболистов.
Автор: Максим Никитин