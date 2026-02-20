«Зенит» и ЦСКА шумели, остальные скромничали. Как топ-клубы РПЛ провели зимнее трансферное окно

Если про предыдущие команды написал очень много, то про «Локомотив» особенно и сказать нечего. Команда просто выглядит очень слабо на трансферном рынке. Упустили капитана Баринова, подписали Лукаса Веру с лишним весом (без футбольного контекста звучит еще забавнее), и на этом все. Да, еще случилось расторжение контракта с Иваном Кузьмичевым, который очень долго находился на балансе железнодорожников и никакой реальной пользы не приносил. Но разве это — путь к чему-то серьезному? Сомневаюсь. Во всяком случае есть ощущение, что «Локомотив» так и не сделал шаг вперед в развитии. И, скорее всего, этой весной будет претендовать на то же самое, что и в прошлом сезоне. То есть на достойное завершение чемпионата.