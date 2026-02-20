«Оренбург» обыграл «Рубин» в товарищеском матче

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» обыграл казанский «Рубин» в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 1:0, отличился Евгений Болотов (31-я минута).
В 19:00 мск команды проведут еще один матч, который станет заключительным на тренировочных сборах.
«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. Казанцы с 23 очками идут седьмыми.
В другом матче самарские «Крылья Советов» обыграли выступающую в Первой лиге «Чайку» из Песчанокопского (5:3).