«Оренбург» обыграл «Рубин» в товарищеском матче

Футболисты «Оренбурга» обыграли «Рубин» в первом товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» обыграл казанский «Рубин» в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 1:0, отличился Евгений Болотов (31-я минута).

В 19:00 мск команды проведут еще один матч, который станет заключительным на тренировочных сборах.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. Казанцы с 23 очками идут седьмыми.

В другом матче самарские «Крылья Советов» обыграли выступающую в Первой лиге «Чайку» из Песчанокопского (5:3).