Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.37
П2
7.80
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.47
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

«Динамо» и «Зенит» 21 февраля проведут матч закрытом режиме

По данным «СЭ», «Динамо» и «Зенит» 21 февраля планируют провести товарищеский матч в ОАЭ.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Планируется три тайма по 45 минут. Встреча пройдет в закрытом режиме.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 39 очками располагается на второй строчке.