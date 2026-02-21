Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
11.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.35
П2
5.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
3.67
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
75.00
X
21.00
П2
1.04
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.30
П2
49.00
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.16
X
4.44
П2
1.49
Футбол. Англия
20:30
Вест Хэм
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.67
П2
2.51
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.97
П2
3.33
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.01
П2
1.79
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.06
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.64
X
2.99
П2
2.32
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Сити
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.65
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.39
П2
6.58
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Гол Мусаева на 127-й минуте принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

ЦСКА победил «Локомотив» в товарищеском матче на зимних учебно-тренировочных сборах — 3:2.

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ) в формате трех таймов по 45 минут.

Голы армейцев забили Кирилл Глебов, Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев, который вывел команду вперед на 127-й минуте.

У железнодорожников отличились Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.

После 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (36 очков) располагается на строчку ниже.

В первом матче после возобновления РПЛ «Локомотив» 28 февраля сыграет с «Пари НН». ЦСКА 1 марта встретится с «Ахматом».