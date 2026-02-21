«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 5:0 в закрытом матче

«Но не так все страшно, как может показаться по счету. 90 минут основными составами — 0:2. Еще 0:3 проиграла в третьем тайме молодежь. Первый тайм получился равным, “Динамо” не забило пенальти. Во втором “Зенит” был посильнее, забил два», — написал Алексеев в своем телеграм-канале.