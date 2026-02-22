«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд

Малафееву 46 лет. Всю карьеру он провел в «Зените». После завершения игровой карьеры работал в петербургском клубе заместителем спортивного директора — с 2017 по 2020 год. Будучи игроком, в составе «Зенита» четыре раза выигрывал чемпионат России, три раза завоевывал Кубок России, два раза побеждал в Суперкубке России, по одному разу становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.