«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд

Турнир проходит в Москве. Первый игровой день состоялся сегодня, 21 февраля. В Кубке легенд принимают участие «Спартак», «Зенит», сборная мира, ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
«Меня засыпали вопросами, почему я отказался от участия в Кубке легенд. Отвечу просто: приглашения не получал. Поэтому смотрю турнир по телевизору и немного ностальгирую», — написал Малафеев в соцсетях.
Завтра, 22 февраля, «Зенит» сыграет с «Динамо» в матче за третье место Кубка легенд. Чемпионство разыграют «Спартак» и ЦСКА.
Состав легенд «Зенита» на турнир был объявлен 5 февраля: вратарь — Дмитрий Бородин; защитники — Игорь Смольников, Константин Лобов; полузащитники — Алексей Игонин, Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин; нападающие — Павел Погребняк, Олег Шатов, Максим Астафьев; тренеры — Владислав Радимов (играющий), Дмитрий Радченко.
Малафееву 46 лет. Всю карьеру он провел в «Зените». После завершения игровой карьеры работал в петербургском клубе заместителем спортивного директора — с 2017 по 2020 год. Будучи игроком, в составе «Зенита» четыре раза выигрывал чемпионат России, три раза завоевывал Кубок России, два раза побеждал в Суперкубке России, по одному разу становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.