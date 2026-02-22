Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.08
П2
3.65
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что не получал приглашения на Кубок легенд.

Источник: Getty Images

Турнир проходит в Москве. Первый игровой день состоялся сегодня, 21 февраля. В Кубке легенд принимают участие «Спартак», «Зенит», сборная мира, ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

«Меня засыпали вопросами, почему я отказался от участия в Кубке легенд. Отвечу просто: приглашения не получал. Поэтому смотрю турнир по телевизору и немного ностальгирую», — написал Малафеев в соцсетях.

Завтра, 22 февраля, «Зенит» сыграет с «Динамо» в матче за третье место Кубка легенд. Чемпионство разыграют «Спартак» и ЦСКА.

Состав легенд «Зенита» на турнир был объявлен 5 февраля: вратарь — Дмитрий Бородин; защитники — Игорь Смольников, Константин Лобов; полузащитники — Алексей Игонин, Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин; нападающие — Павел Погребняк, Олег Шатов, Максим Астафьев; тренеры — Владислав Радимов (играющий), Дмитрий Радченко.

Малафееву 46 лет. Всю карьеру он провел в «Зените». После завершения игровой карьеры работал в петербургском клубе заместителем спортивного директора — с 2017 по 2020 год. Будучи игроком, в составе «Зенита» четыре раза выигрывал чемпионат России, три раза завоевывал Кубок России, два раза побеждал в Суперкубке России, по одному разу становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.