«Пятерка с плюсом». Алексей Березуцкий оценил трансферную кампанию ЦСКА

"ЦСКА провел отличную трансферную кампанию. Наконец-то решили вопрос с нападающим. Баринов — великолепный игрок. Позиция центрального защитника тоже требовала усиления после ухода Дивеева. Понятно, что еще надо посмотреть, как ребята покажут себя в чемпионате, но сейчас поставлю пятерку с плюсом.