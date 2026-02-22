«Пятерка с плюсом». Алексей Березуцкий оценил трансферную кампанию ЦСКА

Зимой ЦСКА приобрел таких футболистов, как Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду, Матеус Рейс, Данила Козлов и Максим Воронов. Из трансферов на выход у армейцев отметим уход Игоря Дивеева, Родриго Вильягры, Артема Шуманского и Алеррандро.
"ЦСКА провел отличную трансферную кампанию. Наконец-то решили вопрос с нападающим. Баринов — великолепный игрок. Позиция центрального защитника тоже требовала усиления после ухода Дивеева. Понятно, что еще надо посмотреть, как ребята покажут себя в чемпионате, но сейчас поставлю пятерку с плюсом.
Обмен Дивеева на Гонду был обоюдовыгодным. Нам был нужен нападающий, «Зениту» — русский игрок", — заявил Березуцкий в интервью Metaratings.ru.
ЦСКА возобновит сезон чемпионата России гостевым матчем против грозненского «Ахмата» 1 марта.