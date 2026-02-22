Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.08
П2
3.65
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Адиев оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о зимней трансферной кампании клуба.

Источник: Sport24

В зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» пришли защитники Гонсало Рекена и Дани Фернандес, полузащитники Кирилл Столбов и Джеффри Чинеду, а также нападающий Артем Шуманский.

"Учитывая финансовые возможности нашего клуба на сегодняшний день, я считаю, что довольно-таки неплохо получилось. Как и говорил в начале сезона, мы в чемпионат вошли недоукомплектованные. Это была проблема, которая очень сильно сказалась в концовке первой части чемпионата, когда уже приходилось задействовать наших дублеров.

Сейчас считаю, что мы наш состав выровняли. У нас есть на позициях конкуренция. В этом плане, конечно, мы позитивно смотрим. Теперь осталось встроить новичков в нашу игровую модель.

Рекена приехал буквально позавчера, но мы уже сегодня его задействовали, в оставшееся время нам надо его тоже правильно оценить и понять, как его будем использовать. С другими новичками уже есть понимание", — сказал Адиев пресс-службе клуба.