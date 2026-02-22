Сенников считает, что «Локомотив» сможет компенсировать уход Баринова

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. У московского футбольного клуба «Локомотив» есть возможности, чтобы компенсировать уход полузащитника Дмитрия Баринова. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников.
В январе 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в московский ЦСКА.
«Думаю, “Локомотив” сделает все возможное, чтобы компенсировать уход Баринова. В целом весь состав остался, матчей осталось не так много. Нужно выигрывать все, и тогда все будет хорошо», — сказал Сенников.
Баринов является воспитанником «Локомотива», был капитаном команды, выступал за нее с 2015 года. Контракта с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2028/29.
После 18 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, набрав 37 очков.