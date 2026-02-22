Кузнецов: после зимних трансферов ЦСКА стал претендентом на чемпионство

Баринов и Козлов — думающие игроки. От них стоит ждать интересных действий. При этом каждый из них умеет завершать. Гонду тоже может реализовать момент, может убежать в контратаку, а может удержать соперника. ЦСКА сбалансировал состав. После зимних трансферов команда стала претендентом на чемпионство", — сказал Кузнецов Metaratings.ru.