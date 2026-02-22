Кузнецов: после зимних трансферов ЦСКА стал претендентом на чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о зимней трансферной кампании московской команды перед возобновлением сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В зимнее трансферное окно ЦСКА приобрёл Дмитрия Баринова из «Локомотива», Данилу Козлова из «Краснодара», Лусиано Гонду из «Зенита», Максима Воронова из «Урала», а также подписал в качестве свободного агента Матеуса Рейса, ранее выступавшего за лиссабонский «Спортинг».
"Челестини понимал необходимость усиления состава. Поэтому ЦСКА провёл такую масштабную трансферную кампанию. Теперь у команды есть по два человека на каждой позиции. Баринов, Кисляк, Глебов и Козлов — отличные футболисты.
Баринов и Козлов — думающие игроки. От них стоит ждать интересных действий. При этом каждый из них умеет завершать. Гонду тоже может реализовать момент, может убежать в контратаку, а может удержать соперника. ЦСКА сбалансировал состав. После зимних трансферов команда стала претендентом на чемпионство", — сказал Кузнецов Metaratings.ru.
ЦСКА после 18 туров с 36 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.
1 марта «армейцы» в Грозном на поле «Ахмат Арены» сыграют с одноимённой командой. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.