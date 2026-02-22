Кордоба — о несостоявшемся переходе в «Зенит»: «Мне предлагали очень высокую зарплату»

«Все мы понимаем, что значит “Зенит” для этой лиги. Мне предлагали очень высокую зарплату, бонусы и прочее. Но президент клуба приложил большие усилия, чтобы я остался здесь.
Я всегда буду благодарен ему и всему руководству за то отношение, которое я получил от руководства, от всего тренерского штаба. Оно было невероятным, и именно поэтому я остался. И я очень им благодарен«, — сказал Кордоба в фильме “Краснодар”. Путь к чемпионству».
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года и является лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 139 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 70 голами и 33 результативными передачами.