Андрей Тихонов: хочется верить в сказку «Балтики» в РПЛ

«Всё, что делает Талалаев — это вообще отлично! Андрею Викторовичу большое уважение. Он выходит и не боится ни с кем играть от себя, а не от соперника. Он создал боевую команду. Команда функционально готова. Хочется верить в сказку “Балтике”, — цитирует Тихонова сайт “Чемпионат”.