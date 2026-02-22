Андрей Тихонов: хочется верить в сказку «Балтики» в РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу, восьмикратный чемпион страны, тренер Андрей Тихонов высказался о работе Андрея Талалаева на посту главного тренера клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика».
«Всё, что делает Талалаев — это вообще отлично! Андрею Викторовичу большое уважение. Он выходит и не боится ни с кем играть от себя, а не от соперника. Он создал боевую команду. Команда функционально готова. Хочется верить в сказку “Балтике”, — цитирует Тихонова сайт “Чемпионат”.
Напомним, что 53-летний Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года, выведя «Балтику» из МЕЛБЕТ-Первой лиги (ныне Лиги PARI) в РПЛ. В сезоне-2025/2026 «моряки» набрали 35 очков за 18 туров и занимают в турнирной таблице пятое место. Кроме того, во втором этапе четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Балтика» на своём поле примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
19 февраля в интервью сайту Metaratings.ru полузащитник «Балтики» Иван Беликов, комментируя перспективы коллектива в борьбе за титул, рассказал, что цель реальна, и каждый игрок рассчитывает на итоговую первую позицию.