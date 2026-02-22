«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в товарищеском матче

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.
Встреча проходила в формате трех таймов по 45 минут и завершилась победой калининградской команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Брайан Хиль (70-я минута). На 104-й минуте Артем Шуманский из «Крыльев Советов» не смог реализовать пенальти, на 122-й минуте Тентон Йенне из «Балтики» также не смог отметиться голом с 11-метровой отметки.
«Балтика» (35 очков) ушла на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» (17) занимают 12-ю позицию. В первом матче после возобновления чемпионата «Балтика» в гостях сыграет с петербургским «Зенитом» 27 февраля, а «Крылья Советов» 1 марта на выезде встретятся с московским «Динамо».