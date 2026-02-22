«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в товарищеском матче

Встреча проходила в формате трех таймов по 45 минут и завершилась победой калининградской команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Брайан Хиль (70-я минута). На 104-й минуте Артем Шуманский из «Крыльев Советов» не смог реализовать пенальти, на 122-й минуте Тентон Йенне из «Балтики» также не смог отметиться голом с 11-метровой отметки.