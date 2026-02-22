Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
10.00
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.55
П2
1.62
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.45
П2
3.01
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
6.20
П2
1.20
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.50
П2
36.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
2
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.15
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.62
П2
4.98
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.38
П2
1.67
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.36
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.62
П2
2.96
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
4.86
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в товарищеском матче

Гол Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.

Встреча проходила в формате трех таймов по 45 минут и завершилась победой калининградской команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Брайан Хиль (70-я минута). На 104-й минуте Артем Шуманский из «Крыльев Советов» не смог реализовать пенальти, на 122-й минуте Тентон Йенне из «Балтики» также не смог отметиться голом с 11-метровой отметки.

«Балтика» (35 очков) ушла на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» (17) занимают 12-ю позицию. В первом матче после возобновления чемпионата «Балтика» в гостях сыграет с петербургским «Зенитом» 27 февраля, а «Крылья Советов» 1 марта на выезде встретятся с московским «Динамо».