Президент РПЛ Алаев выделил пять трансферов в зимнее окно

Главе лиги запомнились сделки с участием «Зенита» и ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Трансферы «Зенита» и ЦСКА больше всего выделялись в зимнее окно. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 20 февраля.

«Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен [нападающего “Зенита”] Лусиано Гонду на [защитника ЦСКА] Игоря Дивеева — это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша, — сказал Алаев. — Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова [из “Локомотива”] в ЦСКА. Не расставляю по местам. Но человек-легенда, в целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции».

«Два трансфера “Зенита” выделяются. Очень понравился на Зимнем кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не все гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует, и мы увидим яркую концовку чемпионата», — добавил Алаев.