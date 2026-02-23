Президент РПЛ Алаев выделил пять трансферов в зимнее окно

«Два трансфера “Зенита” выделяются. Очень понравился на Зимнем кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не все гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует, и мы увидим яркую концовку чемпионата», — добавил Алаев.