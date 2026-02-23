Представитель Батракова: «Летний трансфер Леши в Европу — реальная история»

«Летний трансфер Леши в Европу — реальная история. Но сейчас для него приоритет — выступление “Локомотива” во второй части сезона. Нет такого, что он думает уже о лете и о возможных вариантах. Контакты с европейскими коллегами есть, все в рабочем процессе», — заявил Кузьмичев в интервью РБ Спорт.