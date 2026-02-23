Вашингтон
Представитель Батракова: «Летний трансфер Леши в Европу — реальная история»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.

Источник: Sport24

«Летний трансфер Леши в Европу — реальная история. Но сейчас для него приоритет — выступление “Локомотива” во второй части сезона. Нет такого, что он думает уже о лете и о возможных вариантах. Контакты с европейскими коллегами есть, все в рабочем процессе», — заявил Кузьмичев в интервью РБ Спорт.

В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, отметился 15 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.

