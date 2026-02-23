Аленичев не обижается, когда Аршавина называют лучшим футболистом РФ в 21-м веке: «Это мнение людей»

Аленичев является победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка УЕФА в составе португальского «Порту».
— Вам не обидно, когда Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века?
— За что обидно?
— Вы много выиграли.
— А Андрей сколько выиграл? Проводятся опросы, это мнения многих людей.
— Вы считаете его лучшим футболистом этого века?
— Один из. Один из главных, конечно. Тех, которые для России сделали очень-очень много, — заявил Аленичев в интервью РБ Спорт.
Андрей Аршавин выступал за «Зенит», английский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Он провел 75 матчей и забил 17 голов за сборную России.