Алаев хочет, чтобы вторая часть сезона РПЛ прошла без скандалов

Она начнется 27 февраля.

Источник: www.fc-baltika.ru

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев хочет, чтобы во второй части сезона не было скандалов. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

Вторая часть сезона РПЛ начнется 27 февраля. В этот день встретятся петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

«Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», — сказал Алаев.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 18 матчах. Далее идут «Зенит» (39), московский «Локомотив» (37) и столичный ЦСКА (36).