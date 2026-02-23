Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.43
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.54
П2
4.50
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.97
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.35
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Юран готов пригласить Мостового в свой штаб: «Если он не против помощником поработать, то почему нет? У него колоссальный футбольный опыт»

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран ответил на вопрос о том, готов ли он пригласить Александра Мостового в свой тренерский штаб.

Источник: Sports

— Пригласите Мостового в свой штаб, когда возглавите команду? Он говорил, что не против с вами поработать.

— Ну, Александр, наверное, хочет главным тренером быть. Но если он не против помощником поработать, то почему нет? Это человек с колоссальным футбольным опытом. Так что с удовольствием его приглашу. С Мостовым у нас прекрасные отношения, спокойно взял бы его в свой штаб. Мы с ним в сборной вместе играли, давно знаем друг друга. Без проблем.

— Вам близок подход Мостового по разделению тренеров на футбольных и нефутбольных людей?

— Не отношусь к этому так категорически. С уважением отношусь к людям, которые приходят в тренерский цех без карьеры футболиста и становятся чемпионами. Это вдвойне сложно, — сказал Юран.