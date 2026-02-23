Вашингтон
Бывший футболист «Зенита» Мейра сравнил Дзюбу и Роналду

По мнению защитника, они оба получают удовольствие от игры.

Источник: Олег Бухарев/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба и нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду похожи тем, что оба до сих пор увлечены футболом и получают удовольствие от игры. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе «Зенита» Фернанду Мейра.

Контракт 37-летнего Дзюба с «Акроном» действует до конца сезона. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Роналду 41 год, его соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года.

«Я не удивлен тому, что Дзюба еще играет. Всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно. Это похоже на Роналду, такая же история, — сказал Мейра. — Роналду — необычный футболист, но он все равно еще играет, горит игрой. Я счастлив, что Дзюба все еще увлечен футболом. Надеюсь, что он продолжит ощущать положительные эмоции от игры».

Мейра выступил за сборную мировых звезд на Кубке легенд, который прошел 21—22 февраля. Сборная мира заняла на турнире шестое место. «Это был сложный турнир, плохие результаты для нас. Российские клубы показывали хорошую игру. Но я рад быть частью этого турнира», — отметил португалец.