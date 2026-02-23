«Обид на Генича нет. Но неуместно так говорить о Глебове на всю страну». Актуальный Бабаев

— Узнал об этом из Telegram-каналов, как и многие другие. Знаю Костю достаточно хорошо. Безусловно, он ни в коем случае не хотел пожелать игроку того, что было сказано, спрогнозировать это. Он просто неосторожно высказался. Тем не менее журналист его уровня, тем более с такой карьерой футболиста, должен понимать, что это достаточно деликатная тема.