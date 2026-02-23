«Обид на Генича нет. Но неуместно так говорить о Глебове на всю страну». Актуальный Бабаев

«Переход Баринова, обмен Дивеева на Гонду — громкие трансферы»
— Вы взяли зимой Баринова, Гонду, Рейса, Козлова, Воронова, потеряв только Дивеева. После такой мощной зимней трансферной кампании ЦСКА выглядит одним из фаворитов в гонке за чемпионство.
— Это в теории. Считаю, что надо дождаться возобновления сезона. А уже по итогам чемпионата делать определенные выводы. Есть группа команд, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. У всех есть амбиции. Слово «фаворит» — это больше штамп. Не более того.
— Фабрицио Романо писал, что ЦСКА предлагал 30 миллионов евро за форварда «Леванте» Этта-Эйонга.
— Это неправда.
— Насколько громкие трансферы готов делать ЦСКА? Был обмен Дивеева, подписание Баринова, приехал защитник «Спортинга» Рейс…
— Что такое громкие трансферы? По мне, вы совершенно правильно сами ответили на вопрос: мы совершили громкие трансферы. Переход Баринова, обмен Гонду на Дивеева, на мой взгляд, подходят под это определение.
— Вы назвали Лусиано именно «Гонду».
— Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Это нормальная практика. Поэтому мы, конечно, пошли навстречу.
«Чувствую оттепель по отношению к России»
— Недавно Генич высказался о потенциальной травматичности игрока ЦСКА Кирилла Глебова. Общались с ним?
— Узнал об этом из Telegram-каналов, как и многие другие. Знаю Костю достаточно хорошо. Безусловно, он ни в коем случае не хотел пожелать игроку того, что было сказано, спрогнозировать это. Он просто неосторожно высказался. Тем не менее журналист его уровня, тем более с такой карьерой футболиста, должен понимать, что это достаточно деликатная тема.
Даже если кто-то ему об этом сказал, на мой взгляд, неуместно в той или иной передаче говорить об этом на всю страну. Но я считаю, что вопрос закрыт. Каких-то обид на Костю нет. Стороны пожали руки.
— Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что бан России привел к отрицательным последствиям. Видите позитив в этих словах?
— Верю в возможное изменение ситуации. Чувствую, что есть определенная оттепель. Хочется надеяться, что она приведет к конкретному результату.
— Если попытаться заглянуть чуть в будущее, позволят ли нам играть в России или очевидно, что будем выступать на нейтральных полях?
— Сложный вопрос. Возможны варианты. Даже пусть с какими-то ограничениями на начальном этапе, но главное, чтобы вернули.
Микеле Антонов