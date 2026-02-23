Выяснилось, что Галицкий говорил в чемпионской раздевалке: «Я до сих пор не верю»

В прошлом сезоне «Краснодар» сенсационно стал чемпионом России. По ходу турнира клуб испытывал серьезные проблемы с составом — у команды была самая маленькая «обойма» в РПЛ: всего 21 футболист! Кроме того, «быки» просели на старте чемпионата и забуксовали к концовке, так что до последнего было не ясно, смогут ли они опередить «Зенит».
Тем не менее вопреки всем трудностям и после трагически упущенного чемпионства в сезоне 2023/2024, в мае 2025 года «Краснодар» все-таки взял золотые медали, разгромив «Динамо» в последнем туре (3:0). Так клуб прервал шестилетнюю гегемонию «Зенита». А еще Краснодар стал лишь третьим городом вне Москвы и Санкт-Петербурга, выигрывавшим титул.
Разумеется, после такого в чемпионской раздевалке никто не сдерживал эмоций. В том числе, и владелец «Краснодара» — перед своей командой он произнес короткую, но очень яркую и эмоциональную речь.
Что именно сказал Галицкий стало известно 22 февраля: к своему 18-летию «Краснодар» выпустил документальный фильм о чемпионстве, в который вошел тот самый момент с речью бизнесмена в чемпионской раздевалке!
«То, что вы сделали — это чудо! С такой маленькой обоймой. Я до сих пор не верю. Не в то, что вы можете [это сделать], а в то, что это случилось. Я всегда буду вас помнить. И теперь вы можете отдыхать», — сказал Галицкий, разведя руками.
Сразу после этой фразы футболисты открыли шампанское и раздевалка наполнилась шумом. В «Краснодаре» начался праздник.
