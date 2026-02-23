Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
1
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.20
П2
17.00
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.54
П2
4.34
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.85
П2
1.94
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.02
П2
3.28
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Выяснилось, что Галицкий говорил в чемпионской раздевалке: «Я до сих пор не верю»

Эмоциональная речь!

Источник: Кадр из трансляции

В прошлом сезоне «Краснодар» сенсационно стал чемпионом России. По ходу турнира клуб испытывал серьезные проблемы с составом — у команды была самая маленькая «обойма» в РПЛ: всего 21 футболист! Кроме того, «быки» просели на старте чемпионата и забуксовали к концовке, так что до последнего было не ясно, смогут ли они опередить «Зенит».

Тем не менее вопреки всем трудностям и после трагически упущенного чемпионства в сезоне 2023/2024, в мае 2025 года «Краснодар» все-таки взял золотые медали, разгромив «Динамо» в последнем туре (3:0). Так клуб прервал шестилетнюю гегемонию «Зенита». А еще Краснодар стал лишь третьим городом вне Москвы и Санкт-Петербурга, выигрывавшим титул.

Разумеется, после такого в чемпионской раздевалке никто не сдерживал эмоций. В том числе, и владелец «Краснодара» — перед своей командой он произнес короткую, но очень яркую и эмоциональную речь.

Что именно сказал Галицкий стало известно 22 февраля: к своему 18-летию «Краснодар» выпустил документальный фильм о чемпионстве, в который вошел тот самый момент с речью бизнесмена в чемпионской раздевалке!

«То, что вы сделали — это чудо! С такой маленькой обоймой. Я до сих пор не верю. Не в то, что вы можете [это сделать], а в то, что это случилось. Я всегда буду вас помнить. И теперь вы можете отдыхать», — сказал Галицкий, разведя руками.

Сразу после этой фразы футболисты открыли шампанское и раздевалка наполнилась шумом. В «Краснодаре» начался праздник.

Богдан Горбунов