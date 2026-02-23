Вашингтон
Семак о Дуране: «Есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал безопасной сделкой подписание нападающего Джона Дурана. Петербургский клуб арендовал колумбийца у «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26.

Источник: Sport24

— Как вы решились на трансфер Дурана?

— Позиция форварда в РПЛ ― одна из самых сложных с точки зрения поиска. Почему ЦСКА повезло с Лусиано? Потому что он уже адаптирован. 100% прижились сейчас только Даку и Кордоба. На нападающих огромный спрос во всем мире.

— Но сделка выглядит фантастической. Вы, наверное, сами удивились, что такое стало возможным.

— Сделка по Дурану может стать выгодной для всех. Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берем его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация ― проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира.

— То есть пули в голове у него не боитесь?

— Посмотрим. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми. Все зависит от игрока. Если он сам не хочет искать этот контакт, то какой смысл? — цитирует Семака «Чемпионат».