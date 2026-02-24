Ричмонд
«Спартаку» предрекли место вне призовой тройки

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Vprognoze заявил, что клубу будет очень трудно бороться за попадание в тройку сильнейших по итогам сезона.

Источник: Кадр из трансляции

«Тут должно очень сильно повезти. Монета должна встать на ребро. Такое бывает, но очень-очень редко. Зацепить трофей в Кубке? Можно, но опять же там также будет история везения, а не мастерства», — заявил Червиченко.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.