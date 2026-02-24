Премьеры в лиге: как лидеры РПЛ усилились перед борьбой за чемпионство

Зимнее трансферное окно в РПЛ закрылось, и его последние дни обошлись без сенсаций. В целом громкие трансферы совершили далеко не все российские топ-клубы. Были активны с дозаявками и продемонстрировали серьезные амбиции в борьбе за чемпионство «Зенит» и ЦСКА, лишь по одному игроку подписали «Локомотив» и «Спартак», а «Краснодар» по итогам трансферов на выход и вход как минимум не усилил глубину состава, а кажется, даже потерял в ней. «Известия» разобрали, какие команды в максимально боевом состоянии подходят к возобновлению сезона.
«Краснодар»
Год назад, перед весенним возобновлением сезона, многие эксперты говорили, что «Краснодар» не справится из-за маленькой обоймы. Разговор шел и о краях атаки, и о центральном нападающем. Но все ошиблись. Команда Мусаева превзошла конкурентов и стала чемпионом.
Атакующие фланги летом 2025-го краснодарцы все-таки усилили Перреном и Фуртадо, но нынешней зимой оба игрока команду уже покинули. С французом вышел провал — Гаэтан совсем не справился с конкуренцией и поехал в «Лилль». А вот Фуртадо — парень способный, но пока сыроват, поэтому его аренда в «Сочи», где нет амбициозных задач, укладывается в модель развития.
И получалось, что команда вновь остается без глубины в атакующей группе. Чтобы исправить ситуацию, Мураду Мусаеву экстренно привезли Хуана Боселли из «Пари НН». Понятно, что уругваец ярко смотрелся в команде-аутсайдере и восхищал объемом икроножных мышц, но пока его приглашение выглядит временным решением на условные полгода. Потому что кто-то должен подменять Са, Батчи и Кордобу.
Усилили краснодарцы и позицию правого защитника, обойдя ЦСКА в борьбе за Илью Ваханию из «Ростова». Правда, контракт вступит в силу только летом. Илья переедет в Краснодар в статусе одного из самых сильных атакующих фланговых защитников лиги. Интересно, что в трансферных слухах фаворитом на подписание «Краснодаром» шел Даниил Денисов, но тот продлил контракт со «Спартаком» и оказался недоступен.
При этом главной потенциальной проблемой состава «Краснодара» все-таки остается форвард. Джон Кордоба в межсезонье испытывал проблемы со здоровьем, а ведь краснодарцы серьезно зависят от состояния колумбийца. Пока оно вызывает сомнения. И над заменой Джону, которому в мае исполняется 33, уже стоит серьезно поработать.
«Зенит»
Возможно, самое мощное трансферное окно провели в Санкт-Петербурге. Сначала в «Зените» зафиксировали поражение с Жерсоном, который летом приезжал за €25 млн на подъеме после клубного чемпионата мира и вызовов в сборную Бразилии, но в России не показал почти ничего.
Пожалуй, питерцы поступили верно — продали бесполезного и дорогого футболиста в момент, пока за него еще можно выручить деньги. В итоге, по официальным данным, бразилец уехал в «Крузейро» за €27 млн. Правда, «Зенит» будет получать деньги постепенно, траншами. К тому же в сумме трансфера «на вход» не были учтены солидные подъемные и бонусы представителям Жерсона и ему самому. Так что визуально сделка выглядит чуть хуже, чем кажется. Но вообще нормальное решение, которое исправило непростую ситуацию.
Другие продажи получились менее громкими: Кассьерра уехал в «Атлетико Минейро» за €7 млн, а Страхинья Эракович — в платную аренду в «Црвену Звезду». Колумбиец просто устал в Санкт-Петербурге, и это стало очевидным для всех. Поэтому его уход выглядит логично, а вот у серба в первой части чемпионата не было стабильного места в старте, да и отношения с Семаком испортились. Плюс нельзя забывать, что Эракович занимает легионерский слот, которых в российском чемпионате постепенно будет становиться всё меньше.
Собственно, поэтому «Зенит» провернул отличную сделку с ЦСКА с разменом Лусиано Гонду, который тоже завис в запасе, на Игоря Дивеева. Экс-армеец как раз может стать отличным партнером Нино и помочь «Зениту» избежать легионерской ловушки. Джон Джон — прямая замена Жерсону по функционалу. Пришел за €15 млн из «РБ Брагантино». Очень креативный и интенсивный футболист с хорошей трудовой этикой (так было в Бразилии). Он, скорее всего, займет место в центре полузащиты. Правда, теперь Семаку придется подумать, как уместить на поле одновременно Глушенкова, Энрике и Джона Джона с Венделом. Задача вроде бы приятная, но трудная.
Что касается самой громкой сделки зимы, то это с отрывом аренда Джона Дурана. Купленный «Аль-Насром» за €88 млн, колумбиец не доказал ничего в Саудовской Аравии, поскандалил в аренде Турции и теперь приехал в «Зенит». Стоимость аренды составит €3,5 млн. И это отличное решение, поскольку Дуран — один из самых перспективных нападающих мира даже сейчас. Ему всего 22, и он забивает даже в самые неудачные моменты своей недлинной карьеры. Поэтому в «Зените» он может показать уровень.
«Локомотив»
На фоне предыдущих команд про «Локомотив» особенно и сказать нечего. Команда выглядит весьма слабо на трансферном рынке. Упустили капитана Баринова, подписали Лукаса Веру с лишним весом, и на этом всё. Да, еще случилось расторжение контракта с Иваном Кузьмичевым, который очень долго находился на балансе железнодорожников и никакой реальной пользы не приносил. Но разве это — путь к чему-то серьезному? Во всяком случае есть ощущение, что «Локомотив» так и не сделал шаг вперед в развитии. И, скорее всего, этой весной будет претендовать на то же самое, что и в прошлом сезоне. То есть на достойное завершение чемпионата.
Причем нет ощущения, что железнодорожники искали усиление в стартовый состав. Скорее разговоры шли о ротации. Например, «Локо» хотел Олейникова из «Крыльев» и Щетинина из «Ростова». Но сделок не случилось. Да и разве бы они что-то поменяли?
ЦСКА
Армейцы активно провели трансферную кампанию. Очевидно, что ЦСКА хочет бороться за чемпионство уже сейчас. Во-первых, взяли отличного форварда Лусиано Гонду, который уже забивает на сборах.
Переход Баринова — тоже очень крутая история. Получить недостающее звено в центр поля, харизматичного лидера с российским паспортом, да еще и в возрасте 29 лет — отличное решение. Тем более что приобрести Дмитрия у «Локо» удалось всего за €2 млн. Есть ощущение, что у ЦСКА вырисовывается классная связка в центре: Баринов — Кисляк — Обляков, которая может легко претендовать на основную не только клуба, но и сборной России.
Данила Козлов и Максим Воронов пусть и игроки разного статуса, но больше про инвестиции в лимитное будущее. С Козловым всё ясно: в команде Челестини он планирует получить больше игровой практики, чем в «Краснодаре». А вот для Воронова переход из «Урала» — огромный шаг в карьере.
Еще одно приобретение — Матеус Рейс из «Спортинга», за которого говорит качественный отбор, опыт и несколько позиций, которые он может закрыть. ЦСКА отпустил Дивеева в «Зенит», а также Абдулкадырова в «Ахмат». Причем последнего — неожиданно — в аренду с правом выкупа. Рейса, видимо, будут использовать левым латералем, а Мойзес на постоянной основе переместится в центр обороны.
Продажи ЦСКА — яркая демонстрация слабой трансферной политики последних окон: Алеррандро, Вильягра, Верде и даже Гайч — странные истории, которые сложно объяснить. В любом случае нынешней зимой армейцы демонстрируют амбиции. И конечно, поддерживают главного тренера. ЦСКА — в борьбе за золото. Это точно.
«Спартак»
Зима 2026-го — едва ли не самая экономная для «Спартака» за 10 лет. Итоги трансферного окна, которое «Спартак» провел непривычно тихо, — лишь трансфер Сауся из «Балтики» за 350 млн рублей. Меньше трат было только зимой 2020-го — тогда красно-белые лишь взяли в аренду Соболева из «Крыльев» за €500 тыс. Но с обязательством выкупа за €4,5 млн, то есть перенесли большие расходы с зимы на лето.
Эта тишина говорит о том, что клуб готовится к ужесточению лимита на легионеров, а еще — следствие того, что количественно все позиции в клубе заполнены. Карседо необходимо разобраться с нынешними набором игроков. Когда мы говорим про силу спартаковского состава, то здесь на ум приходит шикарный конец осени Станковича. Могут же? Ну очевидно — могут. Но что потом? Полное разочарование и отдельные вспышки. Вроде матча с «Зенитом» весной 2025-го.
Многие из болельщиков говорят, что состав «Спартака» не готов бороться за золото, памятуя об этом сером периоде под руководством Деяна Станковича. Отрезок, который выявил кучу слабостей, в том числе отсутствие тренерских идей и развития. Другие твердят про трансферную стоимость. Прямо сейчас, по данным портала Тransfermarkt.de, «Спартак» — второй в лиге (€133 млн) после «Зенита» (€184,4). И достаточно глубокий с точки зрения ротации. Поэтому в теории красно-белые могут бороться за высокие места.
«Динамо»
Динамовцы в это трансферное окно сделали главную вещь, о которой болельщики просили уже давно, — приобрели центрального защитника. Из «Ботафого» пришел Дэвид Рикардо. Говорят, очень сбалансированный и сильный игрок. И это очевидный плюс перед весенней частью, где, правда, надежда у динамовцев только на кубок. В чемпионате всё уже потеряно.
Но вообще ситуация сильно похожа на спартаковскую. Особенных ожиданий от чемпионата нет, новый тренерский штаб и борьба за кубок. Да, ушел Макаров, у которого случился открытый конфликт с Гусевым, а в остальном абсолютная тишина. Была история с полузащитником Ульви Бабаевым, который собирался в «Спартак», но в итоге решил продлить контракт. А еще, по информации некоторых источников, бело-голубые пытались искать вингера. Но так никого серьезного не нашли.
В любом случае тренерскому штабу нужно поработать с этим составом, который способен бороться за тройку, а при хорошем раскладе — даже за чемпионство. И весна для экспериментального тренерского состава динамовцев станет возможностью продемонстрировать потенциал своих футболистов.
Максим Никитин