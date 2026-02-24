Алаев рассказал, что «Спартак» сам отказался от участия в Зимнем кубке РПЛ

«Я очень доволен Зимним кубком, хотел бы еще раз поблагодарить всех партнеров, — сказал Алаев. — Потому что турнир проводился в несколько иных финансовых возможностях в этом году. И то, что нам его удалось провести, считаю большой победой. Я рад, что мы сохранили эту традицию, уверен, что будем продолжать. “Спартак” не принял участие? Отказались сами, приняли такое решение. Надеюсь, что в следующем году примут участие».