Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.53
П2
6.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.10
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Алаев рассказал, что «Спартак» сам отказался от участия в Зимнем кубке РПЛ

Красно-белые впервые не сыграли на турнире.

Источник: ФК "Спартак" Москва

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» сам отказался от участия в Winline — Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), в лиге надеются на выступление клуба в следующем розыгрыше. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

РПЛ проводит Зимний кубок с 2023 года, в 2026 году красно-белые впервые не приняли участия в турнире. Победу в соревновании одержал ЦСКА.

«Я очень доволен Зимним кубком, хотел бы еще раз поблагодарить всех партнеров, — сказал Алаев. — Потому что турнир проводился в несколько иных финансовых возможностях в этом году. И то, что нам его удалось провести, считаю большой победой. Я рад, что мы сохранили эту традицию, уверен, что будем продолжать. “Спартак” не принял участие? Отказались сами, приняли такое решение. Надеюсь, что в следующем году примут участие».