Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.49
П2
6.92
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Ткаченко об агенте Андрееве: «Он был мотором “Спартака-2”, теперь — ЦСКА. Высказывает точку зрения, влияет на трансферы, клиентский портфель очень мощный»

Агент Герман Ткаченко высказался о роли агента Павла Андреева в ЦСКА.

Источник: Спортс"

Андреев занял 10-е место в рейтинге главных людей российского футбола в 2025 году, составленным шоу «Это футбол, брат!».

— Я включил Андреева в свой список главных людей российского футбола в 2025 году. Прежде он был мотором «Спартака-2», теперь — ЦСКА. Это вопрос того, как он общается, с кем он общается. Здесь очень заметно влияние Павла.

Его клиентский портфель очень мощный. Я вообще не считаю, что его убрали из «Спартака-2». Я считаю, что в целом была неверная суть этого бизнеса, потому что Павел не может внутри большой системы воспитывать и вести набор клиентов. Он не потерялся, выстроился с влиятельными людьми в ЦСКА, высказывает свою точку зрения и влияет на трансферы.

— Где он высказывает свои точки зрения? В ресторане?

— В жизни, в ресторане. Конечно, его влияние очень высокое. Смотрите, Коледин куплен ЦСКА, Пополитов за невероятные деньги не куплен «Спартаком».

— Коледин — игрок «Пари НН». То есть там он находится в аренде?

— Вы сейчас спрашиваете про суть или про формальность? Про суть я вам сказал, формально — это ваша работа разобраться (обращается к Александру Дорскому — Спортс«“), — сказал Ткаченко.