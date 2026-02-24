Ткаченко об агенте Андрееве: «Он был мотором “Спартака-2”, теперь — ЦСКА. Высказывает точку зрения, влияет на трансферы, клиентский портфель очень мощный»

Андреев занял 10-е место в рейтинге главных людей российского футбола в 2025 году, составленным шоу «Это футбол, брат!».
— Я включил Андреева в свой список главных людей российского футбола в 2025 году. Прежде он был мотором «Спартака-2», теперь — ЦСКА. Это вопрос того, как он общается, с кем он общается. Здесь очень заметно влияние Павла.
Его клиентский портфель очень мощный. Я вообще не считаю, что его убрали из «Спартака-2». Я считаю, что в целом была неверная суть этого бизнеса, потому что Павел не может внутри большой системы воспитывать и вести набор клиентов. Он не потерялся, выстроился с влиятельными людьми в ЦСКА, высказывает свою точку зрения и влияет на трансферы.
— Где он высказывает свои точки зрения? В ресторане?
— В жизни, в ресторане. Конечно, его влияние очень высокое. Смотрите, Коледин куплен ЦСКА, Пополитов за невероятные деньги не куплен «Спартаком».
— Коледин — игрок «Пари НН». То есть там он находится в аренде?
— Вы сейчас спрашиваете про суть или про формальность? Про суть я вам сказал, формально — это ваша работа разобраться (обращается к Александру Дорскому — Спортс«“), — сказал Ткаченко.