Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.49
П2
6.92
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Генич прекратил общаться с тренером «Спартака» Романовым из-за информации о Солари: «Он посчитал, что есть элемент предательства. На него стали косо смотреть»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что прекратил дружеские отношения с тренером «Спартака» Вадимом Романовым из-за рассказа информации о Пабло Солари.

Источник: Спортс"

Генич ранее заявил: «Станкович говорил Солари: “Какое же ты говно как игрок, ты не соответствуешь уровню этой команды. Как ты здесь оказался, тебя не должно быть”.

— Да, мы прекратили отношения с Вадимом Юрьевичем. Эту историю про Солари рассказываю уже третий раз. Третий!

Просто как-то вот так в контексте разговора пришло, что там было при Станковиче. Ну ушел человек и ушел, вот так он, может быть, с футболистами общался.

И реально почему-то раньше не обращали внимание, а в межсезонье, когда недостаток информации, все телеграм-каналы спартаковские, сектанты, вылезли и сказали — ну ничего себе, зачем он это рассказывает, и его корешу, однокласснику надо бы повнимательнее с ним.

— Почему ты прекратил общение с Романовым? Он тебе предъявил?

— Он мне предъявил. Хотя я почему ему сказал — давай прекратим наши отношения на данном этапе, чтобы не мешать твоей карьере, ты прекрасно знаешь, что не ты мне эту информацию сказал. Я знаю, что не он. Но как убедишь, когда масса спартаковских фанатов нахлынула.

И я так понимаю, на него там стали косо смотреть. Может, что-то предъявлять. И он сказал — чтобы не мешать карьере, надо не афишировать дружбу. Но если так легко дружба может дать трещину… Всю карьеру я Вадика поддерживал. А он здесь посчитал, что есть элемент предательства.

Хотя в чем предательство, если он прекрасно знает, что его вины здесь — ноль? Мы с ним сразу условились, когда он начал работать в основной команде — я тебе не задаю никаких вопросов про «Спартак», а он сказал — ничего про «Спартак» мне говорить не будет.

И мы никогда не обсуждали «Спартак» — ни тренировочный процесс Станковича, ни кто хороший, ни кто плохой. Мне хочется, но прекрасно понимаю, что не надо этого делать. И мы дистанцировали всю эту историю максимально.

А здесь я высказался по «Спартаку» после ухода Станковича, и не первый раз и вот так прилетело. Прилетело по касательной и ему. Он обвинил меня — ну и там дальше пошло по нашей дружеской линии.

И я сказал, что в ахере от того, что не стоит афишировать дружбу с чуваком, который работает в большом клубе.

Желаю Вадику всяческой удачи в продолжении тренерской карьеры. Но обвинять меня в том, в чем моей вины нет вообще, — ну ок. Ваш выбор, — сказал Константин Генич.