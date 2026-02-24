Генич прекратил общаться с тренером «Спартака» Романовым из-за информации о Солари: «Он посчитал, что есть элемент предательства. На него стали косо смотреть»

Генич ранее заявил: «Станкович говорил Солари: “Какое же ты говно как игрок, ты не соответствуешь уровню этой команды. Как ты здесь оказался, тебя не должно быть”.
— Да, мы прекратили отношения с Вадимом Юрьевичем. Эту историю про Солари рассказываю уже третий раз. Третий!
Просто как-то вот так в контексте разговора пришло, что там было при Станковиче. Ну ушел человек и ушел, вот так он, может быть, с футболистами общался.
И реально почему-то раньше не обращали внимание, а в межсезонье, когда недостаток информации, все телеграм-каналы спартаковские, сектанты, вылезли и сказали — ну ничего себе, зачем он это рассказывает, и его корешу, однокласснику надо бы повнимательнее с ним.
— Почему ты прекратил общение с Романовым? Он тебе предъявил?
— Он мне предъявил. Хотя я почему ему сказал — давай прекратим наши отношения на данном этапе, чтобы не мешать твоей карьере, ты прекрасно знаешь, что не ты мне эту информацию сказал. Я знаю, что не он. Но как убедишь, когда масса спартаковских фанатов нахлынула.
И я так понимаю, на него там стали косо смотреть. Может, что-то предъявлять. И он сказал — чтобы не мешать карьере, надо не афишировать дружбу. Но если так легко дружба может дать трещину… Всю карьеру я Вадика поддерживал. А он здесь посчитал, что есть элемент предательства.
Хотя в чем предательство, если он прекрасно знает, что его вины здесь — ноль? Мы с ним сразу условились, когда он начал работать в основной команде — я тебе не задаю никаких вопросов про «Спартак», а он сказал — ничего про «Спартак» мне говорить не будет.
И мы никогда не обсуждали «Спартак» — ни тренировочный процесс Станковича, ни кто хороший, ни кто плохой. Мне хочется, но прекрасно понимаю, что не надо этого делать. И мы дистанцировали всю эту историю максимально.
А здесь я высказался по «Спартаку» после ухода Станковича, и не первый раз и вот так прилетело. Прилетело по касательной и ему. Он обвинил меня — ну и там дальше пошло по нашей дружеской линии.
И я сказал, что в ахере от того, что не стоит афишировать дружбу с чуваком, который работает в большом клубе.
Желаю Вадику всяческой удачи в продолжении тренерской карьеры. Но обвинять меня в том, в чем моей вины нет вообще, — ну ок. Ваш выбор, — сказал Константин Генич.