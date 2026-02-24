Дасаев раскритиковал российских вратарей: «Просто катастрофа. Советскую школу, извините за выражение, похерили»

— Как с вашей точки зрения изменилось ремесло вратаря сейчас?
— Вы знаете, как бы грустно это не было, изменилось в худшую сторону. Я не знаю, откуда все это идет. Может, оттуда, из-за рубежа. Вратарская школа вообще стала, если честно, никакой. И особенно это пришло к нам. Я не знаю, почему нашу советскую школу взяли и, извините за выражение, убрали, похерили. А она была одной из лучших в мире. Наша вратарская школа стала катастрофически плохой. Во-первых, на выходах никто не играет, их не учат. Во-вторых, вот эта игра ногами, когда они привозят себе… Нас так никогда не учили. Разыгрывают, разыгрывают и получают голы в свои ворота. Да если проще — ударь его туда! Многие тренеры сейчас говорят: «Мне нужен вратарь, который хорошо играет ногами». Ну возьми тогда полевого игрока поставь в ворота. А ловить?! Играть на выходах?! А еще сейчас вратари не прыгают, а просто на колени становятся, падают на месте. Я связываю это с тем, что берут из-за границы и прививают у нас. В мое время и раньше на вратарей больше обращали внимание, как они играют на выходах, как они прыгают. Сейчас — просто катастрофа. Наши вратари — это просто катастрофа, я честно вам скажу.
— А если брать мировой футбол? Есть кто-то, кто вас удивляет в хорошем смысле?
— В хорошем смысле — Доннарумма, более-менее. Он пытается играть на выходах, иногда ошибается, но это поправимо, если будет тренировать. Допустим, Куртуа еще более-менее. Вот я смотрел матч Бильбао с кем-то — там вратарь хоть и невысокого роста, но на выходах снял все что можно. Мне Константин Иванович [Бесков] говорил: «Ринат, ты посмотри за Дино Дзоффом. Он маленький, но как читает игру, как играет на выходах». И это не зависит от роста, а зависит от тренировочного процесса. А сейчас у нас об этом просто забыли. Вот в чем была сила Дасаева? Игра на выходах, быстрая атака, ввод мяча рукой, ну и прыжки, естественно. Вот Дасаев чем начал славиться! Возьмите того же Чеха, он сам говорил: «Мы учились на Ринате Дасаеве». Возьмите Таффарела, он говорил: «Я вырос на Ринате Дасаеве». К этому надо идти. Нашим тренерам надо задуматься, надо что-то менять. Ну, не дает это плоды, кому нужно разыгрывать эти мячи? Взял и ударил туда! — сказал Дасаев в подкасте, опубликованном «Спартаком» в соцсетях.